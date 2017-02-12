Что представляет собой профессия «стилист»? О мифах и действительности нам расскажет известный имидж-дизайнер и аналитик моды Константин Богомолов.

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Как потратить меньше денег на подарки

Наступило время глобального слива денег на всякую ерунду, бессмысленные дорогие подарки, обострения шопоголического синдрома. Одним словом – тратимся на покупки к Новому году. И без этой традиции мы себя просто не мыслим. Как разумно совершать покупки и получать скидки, о промокодах и выгодных купонах, о теории заговора магазинов – читайте в этой статье.