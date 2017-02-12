СПЕЦПРОЕКТ
Крем против иглы
Может ли крем или сыворотка стать альтернативой инъекционной методике? В нашем спецпроекте мы попытаемся найти ответ на этот каверзный вопрос.
СПЕЦПРОЕКТ
Мастер-универсал
Многим мастерам салонов красоты тесно в рамках одной специализации. Наш раздел предназначен для тех, кто хочет развиваться, расширяя сферу своих профессиональных возможностей.
Имидж и Мода
Мех – не грех
Цветной мех уже не первый год остается модным трендом. Этот сезон не стал исключением. Никаких табу при выборе цвета шубки по-прежнему не наблюдается.
Профи
В зоне действия
Как и чем стимулировать клетки кожи, чтобы они работали в режиме «молодость», а также какие средства и процедуры способны активизировать синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, рассказывают наши эксперты.
Профи
Прямое включение
Какие средства эффективны и безопасны для применения, рассказали ведущие технологи известных профессиональных парикмахерских марок. Они поделились секретами создания косметики и развенчали основные популярные мифы о кератиновом выпрямлении.
Бизнес школа
Профессия «стилист»
Что представляет собой профессия «стилист»? О мифах и действительности нам расскажет известный имидж-дизайнер и аналитик моды Константин Богомолов.
Promo
Что подарить мужчине?
Вопрос, актуальный всегда. Особую остроту он приобретает, когда вы собираетесь удивить человека, у которого все есть. Перед тем как купить «что-нибудь не нужное», но памятное, ответьте себе на несколько вопросов.
Promo
Как выбрать набор кистей для макияжа. Советы начинающим мастерам
Профессия визажист очень популярна: многие женщины получают дополнительное образование в сфере make up. Визажист – это тот же художник, у него есть своя палитра теней, румян, пудр, тушей. И, конечно же, ни мастера ни ученика невозможно представить без главного инструмента – кистей!
Chrystofer Benson
Идея и прически: Chrystofer Benson; Макияж: Danielle Donahue; Стиль: Colleen McCann; Фото: Joseph Cartiright
Alejandro Azurmendi
Волосы: Alejandro Azurmendi в Centro Beta, ассистент Laura Irure; Макияж: Centro Beta; Фото: Visori Fashionart; Стиль: David Arnal
Nicola Smyth
Волосы: Nicola Smyth Humphriss; Макияж: Naomi Hawkins; Стиль: Desiree Lederer, Niall Littlejohn & Revolve Ladieswear; Фото: Richard Miles
Beauty-событияВсе события
18 января
SAM-expo, специализированная выставка
Москва, Центр Международной Торговли на Красной Пресне
18 января
XVI Международный симпозиум по эстетической медицине
Москва, Центр Международной Торговли на Красной Пресне
23 января
COSME TOKYO 2017
Япония, Токио
09 февраля
XXI специализированная выставка индустрии красоты «ШАРМ»
Россия, Ростов-на-Дону
Февраль
09
ХХI выставка индустрии красоты «Шарм»
г. Ростов-на-Дону, «ДонЭкспоцентр», пр-т Михаила Нагибина, 30.
С 9 по 12 февраля состоится выставка индустрии красоты «Шарм».Подробнее...
Январь
20
Премьера коллекции Goldwell Color Zoom 2017 – IN-FLUX
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 17, клуб «Эстрада».
20 января 2017 года состоится премьера новой коллекции Goldwell.Подробнее...
Январь
20
Урок креатива
г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 13.
20 января состоится мастер-класс Валерии Куцан.Подробнее...
О проекте
© 2016 г., Season of Beauty; (allseason.ru) Профессиональное издание, работающее на информационном рынке красоты с 2002 года. Журнал выходит один раз в два месяца (6 раз в год). Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77-23059 от 10.10.2005. Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Названия и дизайн рубрик являются интеллектуальной собственностью. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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Крем-маска
Новую крем-маску Hyaluronic Acid Mask с эффектом суперувлажнения представила марка ARAVIA Professional. Эта мощная маска-энергетик подходит для сухой и зрелой кожи лица. Благодаря коктейлю натуральных масел оливы, виноградной косточки и сои, витаминам, коллагену и низкомолекулярной гиалуроновой кислоте, средство увлажняет нижние слои эпидермиса, насыщая клетки жизненной энергией...
Крем
Увлажняющий крем-сияние с лимфодренажным комплексом для ухода за кожей вокруг глаз выпустил бренд PLEYANA® (Россия–Швейцария). Нежный крем эффективно увлажняет, питает и тонизирует кожу, помогая сохранить упругость и эластичность, предотвратить появление мелких морщинок. Активный пептидный комплекс и инновационный фитокомплекс способствуют ускорению обменных процессов...
Подводка гелевая
Идеальные линии, металлическое сияние и серебряный блеск: в этом сезоне графическая красота – на пике популярности. Гелевая подводка от EVAGARDEN в стильной стеклянной банке – must have в мире графики и стрелок. Черная гиперпигментированная подводка предназначена для графичного макияжа...
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