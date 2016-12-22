22 декабря 2016
Вышел новый номер журнала Season of Beauty, выпуск №82
06 декабря 2016
Книга "Наука красоты" выдвинута на премию OZON!
14 октября 2016
Ondevie Spa – скидка 30%
26 сентября 2016
Бесплатные тренинги к чемпионату FOOTPROFI
Крем против иглы

СПЕЦПРОЕКТ

Крем против иглы

Может ли крем или сыворотка стать альтернативой инъекционной методике? В нашем спецпроекте мы попытаемся найти ответ на этот каверзный вопрос.
Мастер-универсал

СПЕЦПРОЕКТ

Мастер-универсал

Многим мастерам салонов красоты тесно в рамках одной специализации. Наш раздел предназначен для тех, кто хочет развиваться, расширяя сферу своих профессиональных возможностей.
Мех – не грех

Имидж и Мода

Мех – не грех

Цветной мех уже не первый год остается модным трендом. Этот сезон не стал исключением. Никаких табу при выборе цвета шубки по-прежнему не наблюдается.
В зоне действия

Профи

В зоне действия

Как и чем стимулировать клетки кожи, чтобы они работали в режиме «молодость», а также какие средства и процедуры способны активизировать синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, рассказывают наши эксперты.
Гиперпигментация: устраняем причину и последствия

Профи

Гиперпигментация: устраняем причину и последствия

О новых методиках и инновационных средствах по борьбе с гиперпигментацией мы продолжаем говорить с нашими экспертами.
Прямое включение

Профи

Прямое включение

Какие средства эффективны и безопасны для применения, рассказали ведущие технологи известных профессиональных парикмахерских марок. Они поделились секретами создания косметики и развенчали основные популярные мифы о кератиновом выпрямлении.
Make-up: Консилер

Тема Сезона

Make-up: Консилер

Как подобрать нужные оттенок и формулу консилера?
Профессия «стилист»

Бизнес школа

Профессия «стилист»

Что представляет собой профессия «стилист»? О мифах и действительности нам расскажет известный имидж-дизайнер и аналитик моды Константин Богомолов.
Что подарить мужчине?

Promo

Что подарить мужчине?

Вопрос, актуальный всегда. Особую остроту он приобретает, когда вы собираетесь удивить человека, у которого все есть. Перед тем как купить «что-нибудь не нужное», но памятное, ответьте себе на несколько вопросов.
Как выбрать набор кистей для макияжа. Советы начинающим мастерам

Promo

Как выбрать набор кистей для макияжа. Советы начинающим мастерам

Профессия визажист очень популярна: многие женщины получают дополнительное образование в сфере make up. Визажист – это тот же художник, у него есть своя палитра теней, румян, пудр, тушей. И, конечно же, ни мастера ни ученика невозможно представить без главного инструмента – кистей!
Nazir Maherali

Nazir Maherali

Волосы: Nazir Maherali (стиль) и MakiMak (окрашивание) Zinc Hair; Макияж: Jerry Kuo; Фото: Nic J
Brian Gallagher

Brian Gallagher

Волосы: Brian Gallagher @ Gallagher Horner Hair; Макияж: Clare Read; Стиль: Desiree; Фото: Andrew Otoole
Zoe Hancock

Zoe Hancock

Стиль: Zoe Hancock; Hairstylist: Laura Kulik & Ria Kulik; Фото: Xanthe Hutchinson
Moss Bros

Moss Bros

Волосы: Tracie Cant; Фото: Jem Mitchell Concept; Стиль: Mr. Georgalli
Chrystofer Benson

Chrystofer Benson

Идея и прически: Chrystofer Benson; Макияж: Danielle Donahue; Стиль: Colleen McCann; Фото: Joseph Cartiright
Новый номер
ЗИМА, № 82

ЗИМА, № 82

Beauty-событияВсе события

09 февраля

XXI специализированная выставка индустрии красоты «ШАРМ»

Россия, Ростов-на-Дону
09 февраля

INTERCHARM professional

Россия, Санкт-Петербург
23 февраля

Фестиваль Красоты «Невские Берега»

Россия, Санкт-Петербург
02 марта

Nail Esthetic Life

Россия, Москва
10 марта

World of Beauty & Spa Spring

Чехия, Прага
Дни красоты в Уфе
Апрель
26

Дни красоты в Уфе

г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ-ЭКСПО
С 26 по 28 апреля будут проходить «Дни красоты в Уфе».
Подробнее...
Рецепт счастья от салона «Моя Стрекоза»
Март
01

Рецепт счастья от салона «Моя Стрекоза»

г. Санкт-Петербург, пр-т Художников, 10, корп.1.
По 01 марта 2017 г. салон «Моя Стрекоза» предлагает бесплатную косметологическую консультацию и подготовку оптимальной программы.
Подробнее...
Зимний Фестиваль красоты «Невские Берега»
Февраль
23

Зимний Фестиваль красоты «Невские Берега»

Санкт-Петербург, Петербургский СКК, пр-т Юрия Гагарина, 8.
23-26 февраля 2017 года пройдет Фестиваль Красоты «Невские Берега».
Подробнее...

О проекте

Журнал Сезон Красоты

© 2016 г., Season of Beauty; (allseason.ru) Профессиональное издание, работающее на информационном рынке красоты с 2002 года. Журнал выходит один раз в два месяца (6 раз в год). Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77-23059 от 10.10.2005. Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.  Названия и дизайн рубрик являются интеллектуальной собственностью. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации.

ЖУРНАЛ В СОЦСЕТЯХ: В Контакте Twitter Facebook

Энциклопедия

Проф.марки
и бренды 		Школы и учебные
центры 		Салоны красоты,
SPA-центры		Магазины и поставщики Выставки
и конкурсы

 

Оборудование и инструменты


Кабинет маникюра и педикюра
Кабинет косметологии
Парикмахерский зал
Кабинет визажиста
Расходные материалы
Предметы интерьера


Для размещения информации о вашей компании свяжитесь с редакцией по телефону: 8 (812) 600-15-78.

Журнал, который удобно брать с собой!

Журнал, который удобно брать с собой!

Хорошая новость для постоянных читателей журнала SEASON OF BEAUTY – теперь обладатели планшетов и смартфонов на платформе Android могут читать нас в удобном формате и в удобное время с помощью бесплатного приложения. Чтобы скачать приложение нажмите на картинку!
дезодорант

дезодорант

Незаменимое средство гигиены – дезодорант. Выбрать его не так просто, как кажется. Самым требовательным людям советуем обратить внимание на дезодорант для тела «Герлазан» немецкой марки GEHWOL. Он обладает уникальной гипоаллергенной формулой, которая не вызывает раздражений даже при чувствительной коже. Дезодорант препятствует размножению бактерий, обеспечивает надежную защиту и контролирует запах...
гель-лак MultiLac

гель-лак MultiLac

Компания ruNail professional выпустила революционный продукт – MultiLac, который позволяет создавать стойкий маникюр, объемные дизайны и воплощать любые идеи в рисунках. Основное преимущество – легкость и простота нанесения. Однофазное гель-лаковое покрытие не требует использования базы и топа, не имеет липкого слоя, сохнет в LED лампе за 30 секунд, что заметно экономит время и средства...
Крем

Крем

Увлажняющий крем-сияние с лимфодренажным комплексом для ухода за кожей вокруг глаз выпустил бренд PLEYANA® (Россия–Швейцария). Нежный крем эффективно увлажняет, питает и тонизирует кожу, помогая сохранить упругость и эластичность, предотвратить появление мелких морщинок. Активный пептидный комплекс и инновационный фитокомплекс способствуют ускорению обменных процессов...

Наши партнеры

до 03.03.17LC BioПластэкдо 26.02.17до 12.02.17до 02.04.17до 28.04.2017до 26.03.17

Архив журнала (PDF)