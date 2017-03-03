СПЕЦПРОЕКТ
Крем против иглы
Может ли крем или сыворотка стать альтернативой инъекционной методике? В нашем спецпроекте мы попытаемся найти ответ на этот каверзный вопрос.
СПЕЦПРОЕКТ
Мастер-универсал
Многим мастерам салонов красоты тесно в рамках одной специализации. Наш раздел предназначен для тех, кто хочет развиваться, расширяя сферу своих профессиональных возможностей.
Профи
Прямое включение
Какие средства эффективны и безопасны для применения, рассказали ведущие технологи известных профессиональных парикмахерских марок. Они поделились секретами создания косметики и развенчали основные популярные мифы о кератиновом выпрямлении.
Косметология
Процедура «Лактодермагенез»
Для косметологов, предпочитающих неинвазивные методики, компания «АЛЬПИКА» представляет новую программу обновления кожи «Лактодермагенез».
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Как потратить меньше денег на подарки
Наступило время глобального слива денег на всякую ерунду, бессмысленные дорогие подарки, обострения шопоголического синдрома. Одним словом – тратимся на покупки к Новому году. И без этой традиции мы себя просто не мыслим. Как разумно совершать покупки и получать скидки, о промокодах и выгодных купонах, о теории заговора магазинов – читайте в этой статье.
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Эфирные масла в астрокосметологии-2017
Среди сотен парфюмерных ароматов очень трудно сориентироваться и узнать именно свой, особенно если запах выбираешь в интернет-магазине. Задача эфирных масел, которые являются неотъемлемой главной основой для создания духов – подарить вам ощущение комфорта, покоя, радости и умиротворения.
Julian Dalrymple
Волосы: Julian Dalrymple; Фото: Richard Miles; Стиль: Clare Frith; Макияж: Diane Alexander
Fabric Salon
Волосы: Shogo Ideguchi at Fabric Salon, Japan; Макияж: Hannah Davies; Фото: John Rawson; Стиль: Marika Page
Toni&Guy
Арт-директор: Sacha Mascolo-Tarbuck @ Toni&Guy; Прически: международная арт-команда Toni&Guy; Макияж: Lan Nguyen; Стиль: Sara Dunn; Фото: Andrew O’Toole
Beauty-событияВсе события
18 января
SAM-expo, специализированная выставка
Москва, Центр Международной Торговли на Красной Пресне
18 января
XVI Международный симпозиум по эстетической медицине
Москва, Центр Международной Торговли на Красной Пресне
23 января
COSME TOKYO 2017
Япония, Токио
09 февраля
XXI специализированная выставка индустрии красоты «ШАРМ»
Россия, Ростов-на-Дону
Январь
20
Премьера коллекции Goldwell Color Zoom 2017 – IN-FLUX
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 17, клуб «Эстрада».
20 января 2017 года состоится премьера новой коллекции Goldwell.Подробнее...
Декабрь
07
Мужская эстетика
Новосибирск, УЦ "Пластэк"
7 декабря арт-директора Академии TONI&GUY проведут мастер-класс.Подробнее...
Ноябрь
23
Cosmobeaute Kazakhstan 2016
Алматы, КЦДС «Атакент» (павильоны 9B, 9С).
23 ноября начала работу новая международная выставка отрасли красоты и эстетической медицины.Подробнее...
О проекте
© 2016 г., Season of Beauty; (allseason.ru) Профессиональное издание, работающее на информационном рынке красоты с 2002 года. Журнал выходит один раз в два месяца (6 раз в год) тиражом 15 000 экземпляров и является полноцветным изданием формата А-4. Объем издания от 124 полос. Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77-23059 от 10.10.2005. Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Названия и дизайн рубрик являются интеллектуальной собственностью. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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