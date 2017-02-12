СПЕЦПРОЕКТ
Крем против иглы
Может ли крем или сыворотка стать альтернативой инъекционной методике? В нашем спецпроекте мы попытаемся найти ответ на этот каверзный вопрос.
СПЕЦПРОЕКТ
Мастер-универсал
Многим мастерам салонов красоты тесно в рамках одной специализации. Наш раздел предназначен для тех, кто хочет развиваться, расширяя сферу своих профессиональных возможностей.
Профи
В зоне действия
Как и чем стимулировать клетки кожи, чтобы они работали в режиме «молодость», а также какие средства и процедуры способны активизировать синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, рассказывают наши эксперты.
Профи
Гиперпигментация: устраняем причину и последствия
О новых методиках и инновационных средствах по борьбе с гиперпигментацией мы продолжаем говорить с нашими экспертами.
Бизнес школа
Профессия «стилист»
Что представляет собой профессия «стилист»? О мифах и действительности нам расскажет известный имидж-дизайнер и аналитик моды Константин Богомолов.
Косметология
Процедура «Лактодермагенез»
Для косметологов, предпочитающих неинвазивные методики, компания «АЛЬПИКА» представляет новую программу обновления кожи «Лактодермагенез».
Promo
Как потратить меньше денег на подарки
Наступило время глобального слива денег на всякую ерунду, бессмысленные дорогие подарки, обострения шопоголического синдрома. Одним словом – тратимся на покупки к Новому году. И без этой традиции мы себя просто не мыслим. Как разумно совершать покупки и получать скидки, о промокодах и выгодных купонах, о теории заговора магазинов – читайте в этой статье.
Alejandro Azurmendi
Волосы: Alejandro Azurmendi в Centro Beta, ассистент Laura Irure; Макияж: Centro Beta; Фото: Visori Fashionart; Стиль: David Arnal
Nicola Smyth
Волосы: Nicola Smyth Humphriss; Макияж: Naomi Hawkins; Стиль: Desiree Lederer, Niall Littlejohn & Revolve Ladieswear; Фото: Richard Miles
Twins
Прически: команда стилистов Twins; Макияж: Darien Touma; Стиль: Annet Veerbeek; Фото: Petra Holland
Julian Dalrymple
Волосы: Julian Dalrymple; Фото: Richard Miles; Стиль: Clare Frith; Макияж: Diane Alexander
Beauty-событияВсе события
18 января
SAM-expo, специализированная выставка
Москва, Центр Международной Торговли на Красной Пресне
18 января
XVI Международный симпозиум по эстетической медицине
Москва, Центр Международной Торговли на Красной Пресне
23 января
COSME TOKYO 2017
Япония, Токио
09 февраля
XXI специализированная выставка индустрии красоты «ШАРМ»
Россия, Ростов-на-Дону
Февраль
09
ХХI выставка индустрии красоты «Шарм»
г. Ростов-на-Дону, «ДонЭкспоцентр», пр-т Михаила Нагибина, 30.
С 9 по 12 февраля состоится выставка индустрии красоты «Шарм».Подробнее...
Январь
20
Премьера коллекции Goldwell Color Zoom 2017 – IN-FLUX
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 17, клуб «Эстрада».
20 января 2017 года состоится премьера новой коллекции Goldwell.Подробнее...
Январь
20
Урок креатива
г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 13.
20 января состоится мастер-класс Валерии Куцан.Подробнее...
О проекте
© 2016 г., Season of Beauty; (allseason.ru) Профессиональное издание, работающее на информационном рынке красоты с 2002 года. Журнал выходит один раз в два месяца (6 раз в год). Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77-23059 от 10.10.2005. Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Названия и дизайн рубрик являются интеллектуальной собственностью. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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Крем
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Крем-маска
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