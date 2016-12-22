22 декабря 2016Вышел новый номер журнала Season of Beauty, выпуск №82
06 декабря 2016Книга "Наука красоты" выдвинута на премию OZON!
14 октября 2016Ondevie Spa – скидка 30%
26 сентября 2016Бесплатные тренинги к чемпионату FOOTPROFI
СПЕЦПРОЕКТ
Крем против иглы
Может ли крем или сыворотка стать альтернативой инъекционной методике? В нашем спецпроекте мы попытаемся найти ответ на этот каверзный вопрос.
СПЕЦПРОЕКТ
Мастер-универсал
Многим мастерам салонов красоты тесно в рамках одной специализации. Наш раздел предназначен для тех, кто хочет развиваться, расширяя сферу своих профессиональных возможностей.
Имидж и Мода
Мех – не грех
Цветной мех уже не первый год остается модным трендом. Этот сезон не стал исключением. Никаких табу при выборе цвета шубки по-прежнему не наблюдается.
Профи
В зоне действия
Как и чем стимулировать клетки кожи, чтобы они работали в режиме «молодость», а также какие средства и процедуры способны активизировать синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, рассказывают наши эксперты.
Профи
Прямое включение
Какие средства эффективны и безопасны для применения, рассказали ведущие технологи известных профессиональных парикмахерских марок. Они поделились секретами создания косметики и развенчали основные популярные мифы о кератиновом выпрямлении.
Бизнес школа
Профессия «стилист»
Что представляет собой профессия «стилист»? О мифах и действительности нам расскажет известный имидж-дизайнер и аналитик моды Константин Богомолов.
Promo
Что подарить мужчине?
Вопрос, актуальный всегда. Особую остроту он приобретает, когда вы собираетесь удивить человека, у которого все есть. Перед тем как купить «что-нибудь не нужное», но памятное, ответьте себе на несколько вопросов.
Promo
Как выбрать набор кистей для макияжа. Советы начинающим мастерам
Профессия визажист очень популярна: многие женщины получают дополнительное образование в сфере make up. Визажист – это тот же художник, у него есть своя палитра теней, румян, пудр, тушей. И, конечно же, ни мастера ни ученика невозможно представить без главного инструмента – кистей!
Nazir Maherali
Волосы: Nazir Maherali (стиль) и MakiMak (окрашивание) Zinc Hair; Макияж: Jerry Kuo; Фото: Nic J
Brian Gallagher
Волосы: Brian Gallagher @ Gallagher Horner Hair; Макияж: Clare Read; Стиль: Desiree; Фото: Andrew Otoole
Beauty-событияВсе события
09 февраля
XXI специализированная выставка индустрии красоты «ШАРМ»
Россия, Ростов-на-Дону
09 февраля
INTERCHARM professional
Россия, Санкт-Петербург
23 февраля
Фестиваль Красоты «Невские Берега»
Россия, Санкт-Петербург
02 марта
Nail Esthetic Life
Россия, Москва
10 марта
World of Beauty & Spa Spring
Чехия, Прага
Апрель
26
Дни красоты в Уфе
г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ-ЭКСПО
С 26 по 28 апреля будут проходить «Дни красоты в Уфе».Подробнее...
Март
01
Рецепт счастья от салона «Моя Стрекоза»
г. Санкт-Петербург, пр-т Художников, 10, корп.1.
По 01 марта 2017 г. салон «Моя Стрекоза» предлагает бесплатную косметологическую консультацию и подготовку оптимальной программы.Подробнее...
Февраль
23
Зимний Фестиваль красоты «Невские Берега»
Санкт-Петербург, Петербургский СКК, пр-т Юрия Гагарина, 8.
23-26 февраля 2017 года пройдет Фестиваль Красоты «Невские Берега».Подробнее...
О проекте
© 2016 г., Season of Beauty; (allseason.ru) Профессиональное издание, работающее на информационном рынке красоты с 2002 года. Журнал выходит один раз в два месяца (6 раз в год). Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77-23059 от 10.10.2005. Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Названия и дизайн рубрик являются интеллектуальной собственностью. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
ЖУРНАЛ В СОЦСЕТЯХ: В Контакте Twitter Facebook
Энциклопедия
|Проф.марки
и бренды
|Школы и учебные
центры
|Салоны красоты,
SPA-центры
|Магазины и поставщики
|Выставки
и конкурсы
Оборудование и инструменты
• Кабинет маникюра и педикюра
• Кабинет косметологии
• Парикмахерский зал
• Кабинет визажиста
• Расходные материалы
• Предметы интерьера
Для размещения информации о вашей компании свяжитесь с редакцией по телефону: 8 (812) 600-15-78.
Журнал, который удобно брать с собой!
Хорошая новость для постоянных читателей журнала SEASON OF BEAUTY – теперь обладатели планшетов и смартфонов на платформе Android могут читать нас в удобном формате и в удобное время с помощью бесплатного приложения. Чтобы скачать приложение нажмите на картинку!
дезодорант
Незаменимое средство гигиены – дезодорант. Выбрать его не так просто, как кажется. Самым требовательным людям советуем обратить внимание на дезодорант для тела «Герлазан» немецкой марки GEHWOL. Он обладает уникальной гипоаллергенной формулой, которая не вызывает раздражений даже при чувствительной коже. Дезодорант препятствует размножению бактерий, обеспечивает надежную защиту и контролирует запах...
гель-лак MultiLac
Компания ruNail professional выпустила революционный продукт – MultiLac, который позволяет создавать стойкий маникюр, объемные дизайны и воплощать любые идеи в рисунках. Основное преимущество – легкость и простота нанесения. Однофазное гель-лаковое покрытие не требует использования базы и топа, не имеет липкого слоя, сохнет в LED лампе за 30 секунд, что заметно экономит время и средства...
Крем
Увлажняющий крем-сияние с лимфодренажным комплексом для ухода за кожей вокруг глаз выпустил бренд PLEYANA® (Россия–Швейцария). Нежный крем эффективно увлажняет, питает и тонизирует кожу, помогая сохранить упругость и эластичность, предотвратить появление мелких морщинок. Активный пептидный комплекс и инновационный фитокомплекс способствуют ускорению обменных процессов...
Наши партнеры
Season of beautyО проектеМарка СезонаСправочное бюро
ФотогалереиСтильКоллекцииМастер-классКосметичка